"Vaccino al Covid grazie agli immigrati? Si porti l'Africa in Francia, non qui": Salvini demolisce Henry Lévy (Di martedì 28 luglio 2020) L'ultimo clamoroso delirio è quello del filosofo Bernard-Henry Lévy, il quale in buona sostanza ha detto chiaro e tondo che se mai troveremo un Vaccino al coronavirus sarà grazie agli immigrati che sbarcano senza soluzione di continuità. Frase assai peculiare che tiene banco a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro su Rete 4, dove il primo ospite è Matteo Salvini, messo a confronto proprio cone Henry Lévy. E il leader della Lega, chiamato a commentare quanto detto dal filosofo, taglia corto: "Se troviamo la cura al virus è grazie agli immigrati che arrivano? Ma venga stasera in stazione Termini a Roma a vedere quanto è bella ... Leggi su liberoquotidiano

