Urge un piano di collegamento scuola-lavoro (Di martedì 28 luglio 2020) Per combattere la disoccupazione, serve un'azione mirata. E occorre che il Ministero del lavoro riprenda il suo ruolo di indirizzo nei confronti dell'Agenzia nazionale del lavoro.Di fronte a una situazione del mercato del lavoro che continua a essere drammatica e che registra pesanti perdite in termini di posti di lavoro e di contratti, come ormai certificano tutti i dati, si riaccende l'interesse nelle politiche attive del lavoro. Un interesse giustificato dal fatto che, senza una mirata azione di riorientamento e ricollocazione, le file dei disoccupati e degli inattivi si ingrosseranno vistosamente e la società italiana sarà ancora di più caratterizzata da un basso tasso di occupazione. Rischiamo di ritornare all'alba del secolo, quando il nostro mercato del ... Leggi su panorama

panorama_it : Per combattere la disoccupazione, serve un'azione mirata. E occorre che il Ministero del Lavoro riprenda il suo ruo… - Paolo65497103 : RT @lamente2019: URGE METTERE INFERRIATE alle finestre fino al terzo piano e porte blindate,i branchi sono pericolosi,tutti in casa prima d… - ENOREN4 : RT @lamente2019: URGE METTERE INFERRIATE alle finestre fino al terzo piano e porte blindate,i branchi sono pericolosi,tutti in casa prima d… - GiovannaCampi6 : RT @lamente2019: URGE METTERE INFERRIATE alle finestre fino al terzo piano e porte blindate,i branchi sono pericolosi,tutti in casa prima d… - paolaokaasan : RT @lamente2019: URGE METTERE INFERRIATE alle finestre fino al terzo piano e porte blindate,i branchi sono pericolosi,tutti in casa prima d… -

Ultime Notizie dalla rete : Urge piano Urge un piano di collegamento scuola-lavoro Panorama Bonomi “Governo agisca per le riforme, il lavoro la più urgente”

“Si fa un gran parlare di come utilizzare i 209 miliardi che arriveranno dall’Europa. Ma le riforme necessarie per riuscire a spendere in modo efficace queste risorse, a oggi, non sono state nemmeno i ...

Ecco il piano americano per far cadere l’Iran

Le fondamenta del grande Vicino Oriente furono stabilite col Patto del Quincey (1945) in seguito alla dottrina degli accordi franco-britannici Sykes-Picot del 1916 che favorivano la divisione regional ...

“Si fa un gran parlare di come utilizzare i 209 miliardi che arriveranno dall’Europa. Ma le riforme necessarie per riuscire a spendere in modo efficace queste risorse, a oggi, non sono state nemmeno i ...Le fondamenta del grande Vicino Oriente furono stabilite col Patto del Quincey (1945) in seguito alla dottrina degli accordi franco-britannici Sykes-Picot del 1916 che favorivano la divisione regional ...