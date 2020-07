Uomini e Donne, Ludovica Valli sta male: “Ho problemi di salute” (Di martedì 28 luglio 2020) Ludovica Valli, ex protagonista di Uomini e Donne, ha rivelato su Instagram di avere problemi di salute e di essersi sottoposta ai dovuti controlli. Ludovica Valli, nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte al Trono Classico di Uomini e Donne, ha confidato ai suoi fedeli sostenitori su Instagram di avere alcuni problemi … L'articolo Uomini e Donne, Ludovica Valli sta male: “Ho problemi di salute” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

