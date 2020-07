Uomini e Donne, clamoroso ritorno di fiamma: ex tronista e corteggiatrice beccati insieme (Di martedì 28 luglio 2020) Correva l’anno 2012 quando a scendere le scale di ‘Uomini e Donne’ per corteggiare l’allora tronista Alessio Lo Passo, c’era Selvaggia Roma. Probabilmente non tutti ricorderanno che la giovane donna romana, debuttò in televisione ancor prima di approdare a ‘Temptation Island’ al fianco del popolare Francesco Chiofalo. Tra i due c’era stata immediatamente una forte attrazione, tant’è che Selvaggia arrivò addirittura verso l’ultima puntata prima della scelta. Purtroppo, il loro rapporto si inclinò rapidamente quando, il tronista Alessio abbandonò l’ambita sedia in seguito ad una segnalazione su di lui ed un’altra corteggiatrice. Da allora son trascorsi molti anni; ma oggi potrebbe essersi riaccesa la ... Leggi su velvetgossip

GiovanniToti : Questa sera diciamo grazie a tutti coloro che stanno compiendo un’impresa straordinaria: restituire a Genova e la L… - robersperanza : A Brescia. In Piazza della Loggia. Per dire grazie alle donne e agli uomini del nostro Servizio Sanitario Nazionale. - matteosalvinimi : Chi sbaglia, paga: vale per tutti e anche per le Forze dell'ordine. Ma l’eventuale errore di pochi non sia la scusa… - demxnia_ : RT @adiafora_: Centodiecimila uomini e donne che sono il volto della legalità e per pura sfortuna queste mele marce, queste pere putride, q… - AgataDivina3 : RT @AgataDivina3: Donne bellissime... Sapete gli uomini vi fanno le Fatture, e vi ammazzano di botte se voi fate sesso con loro. Quindi sia… -