Uomini e Donne, Alessandro Graziani non accetterà il trono. Ecco il motivo (Di martedì 28 luglio 2020) Alessandro non accetterà il trono Il programma Uomini e Donne tornerà a settembre su canale 5 e il pubblico non vede l’ora di seguire le vicende sentimentali dei partecipanti. Quest’ultimi si mettono in gioco per trovare l’anima gemella nello studio di Maria De Filippi. I tronisti Carlo Pietropoli, GiulioRaselli e Sara Shaimi stanno vivendo una favola con le rispettive scelte. Purtroppo non vale lo stesso discorso per Giovanna Abate, dato che ha interrotto la relazione con Sammy Hassan. Non è mai stato visto di buon occhio dai telespettatori per il suo carattere, a differenza di Alessandro Graziani. Il ragazzo è riuscito a conquistare tutti al punto tale da chiedere alla redazione di fargli la proposta del trono. Per il ... Leggi su kontrokultura

