Unioncamere, in Campania boom di imprese femminili (prima del Covid): solo nel Lazio sono cresciute di più (Di martedì 28 luglio 2020) A Napoli e in Campania è boom di imprese femminili. La Campania è la seconda regione italiana, dopo il Lazio, per nuove aziende guidate da donne. È quanto emerge dal IV Rapporto sull’imprenditoria femminile, realizzato da Unioncamere, presieduta in Campania da Ciro Fiola. sono Lazio (+7,1%), Campania (+5,4%), Calabria (+5,3%), Trentino (+5%), Sicilia (+4,9%), Lombardia (+4%) e Sardegna (+3,8%) le regioni in cui le aziende “rosa” aumentano oltre la media. In termini di incidenza territoriale, sul totale delle imprese, al vertice della classifica si incontrano invece le tre regioni del Mezzogiorno più piccole (Molise, Basilicata e Abruzzo), ... Leggi su ildenaro

