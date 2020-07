Una Vita, spoiler 29 luglio 2020: Ramon offende Carmen (Di martedì 28 luglio 2020) Vediamo insieme cosa accadrà nella puntata di Una Vita in onda su Canale 5 il 29 luglio 2020. Ramon ha ormai deciso di vivere la sua storia d’amore con Carmen, la domestica che gli è stata vicino dopo la morte dell’amata Trini. I due non hanno passato momenti facili, specie dopo la chiamata alle armi di Antonito, che ha preoccupato non poco il Palacios. Come se non bastasse, non tutti i vicini hanno preso bene la loro relazione, giudicandola inopportuna. Nonostante ciò, Ramon ha continuato a volere al suo fianco la dolce Carmen. Nella puntata di Una Vita in onda mercoledì, Ramon commetterà un’imprudenza che rischierà di rovinare per sempre la relazione con ... Leggi su kontrokultura

