Una Vita: FELIPE si avvicinerà a GENOVEVA. Perché? Anticipazioni (Di martedì 28 luglio 2020) Mossa strategica per FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo) nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita: l’avvocato assumerà infatti la difesa legale di Liberto Mendez (Jorge Pobes), che verrà arrestato con la falsa accusa di aver violentato GENOVEVA Salmeron (Clara Garrido).Leggi anche: Daydreamer Anticipazioni: tutti contro CAN! SANEM intuisce la verità ma…FELIPE agirà d’astuzia pur di arrivare alla verità e quindi la storyline che si verrà a creare riserverà diverse sorprese… Una Vita, news: GENOVEVA seduce Liberto Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle Anticipazioni, sapete già che GENOVEVA rappresenterà un vero e ... Leggi su tvsoap

