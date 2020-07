Una Vita, anticipazioni oggi 28 luglio: Agustina sofferente (Di martedì 28 luglio 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 28 luglio 2020. Che cosa vedremo nell’episodio su Canale 5 dalle 14.10? Agustina ha ricevuto una terribile diagnosi dal medico e si confida con Ursula. La Dicenta sfrutterà la situazione manipolando chi le sta intorno. C’è stato un problema con la lettera che annunciava a Palacios l’arrivo ad Acacias della figlia avuta da lui con la compianta Trini, Milagros. La missiva arriva inArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

