Una vita anticipazioni: intrighi ad Acacias 38 tra patti segreti e alleanze inaspettate (Di martedì 28 luglio 2020) C’è un piano segreto che Alfredo e Genoveva stanno portando avanti ma al momento è difficile comprendere quali siano gli accordi. Lo scopriremo nella prossima puntata di Una vita? Iniziamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, 29 luglio 2020. Questo mese si chiude all’insegna del mistero: chi è Marlene e che cosa stanno tramando lei e Genoveva? La moglie di Alfredo non sembra voler obbedire alla sua amica che le aveva proposto di uccidere il ricco banchiere…Nel frattempo ad Acacias 38, Carmen si prepara a fare la vita da signora ma le cose sono complicate…Cinta pensa che presto anche lei partirà per l’Argentina insieme alla sua famiglia ma a quanto pare questa volta Bellita e Josè andranno da soli. Sarà quindi ... Leggi su ultimenotizieflash

matteosalvinimi : BRIATORE CONTRO IL GOVERNO: “VIVONO IN UNA BOLLA, NON HANNO IDEA DELLA VITA REALE!” #vociitaliane - Pontifex_it : Il Regno dei Cieli è il contrario delle cose superflue che offre il mondo, è il contrario di una vita banale: esso… - matteosalvinimi : È nata Beatrice Vittoria, figlia di una mamma guerriera, Pamela, che ha sconfitto il maledetto virus grazie alla cu… - IlariaPiperno : RT @catlatorre: L'assoluzione di Marco Cappato e Mina Welby è una boccata d'ossigeno, oltre che un atto di giustizia. Ma non basta: lo Stat… - FaustoCrosetti : @Michele32212525 @utzpaolo @marilovesgr33n @AnnalisaChirico Intanto prima di consigliare di studiare agli altri far… -