Un sorriso rivoluzionario (Di martedì 28 luglio 2020) Innanzitutto i numeri. Secondo i dati Istat, dopo il lockdown su 10 persone che tornano al lavoro, solo 3 sono donne. E degli oltre 84.000 posti di lavoro persi ben 65.000 sono di donne. Il motivo è piuttosto semplice: complici le scuole chiuse, le donne si ritrovano un’altra volta a diventare un pezzo dello Stato sociale rinunciando di fatto alla propria carriera lavorativa. Queste stime, poi, si inseriscono in un contesto ancora più drammatico in fatto di gender gap, ovvero di disparità tra uomini e donne: se si guarda ai ruoli di comando nella politica, nell’informazione, nell’economia, nella cultura, nell’arte… in Italia non si può fare a meno di constatare quanti nomi di uomini si trovino e quanti pochi di donne. Leggi su vanityfair

Un numero dedicato all’ironia femminile, un umorismo d’autore, anzi d’autrice, che è stato in grado di scardinare e a volte persino di abbattere il maschilismo che attanaglia questo Paese con la forza ...

