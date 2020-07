Un posto al sole spoiler 29 luglio 2020: Giulia media tra Susanna e Renato (Di martedì 28 luglio 2020) Proseguono le puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3. Cosa succederà mercoledì 29 luglio 2020? A Palazzo Palladini l’atmosfera è molto tesa. Patrizio si è preso una cotta per Clara, ma ha intuito che la ragazza ha grossi problemi con Alberto Palladini. Guido e Mariella sono prossimi alle nozze, anche se sono ancora preoccupati per l’eventuale intromissione di Dolly. Silvia e Rossella hanno avuto degli scontri, rendendo difficile la convivenza. Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda questa settimana, Nicotera continuerà a tenere sotto osservazione Alberto, che non ne potrà più della sua presenza scomoda. Un dettaglio non sfugge al Palladini: la complicità tra Eugenio e Susanna. ... Leggi su kontrokultura

orionestar1264 : RT @LuminitaPoenaru: Ragazze fatevi sentire portiamo il nostro raggio di sole al posto che si merita ovvero al primo posto #CanYamanTUD… - GraceCornejo23 : RT @LuminitaPoenaru: Ragazze fatevi sentire portiamo il nostro raggio di sole al posto che si merita ovvero al primo posto #CanYamanTUD… - un_breath : RT @LuminitaPoenaru: Ragazze fatevi sentire portiamo il nostro raggio di sole al posto che si merita ovvero al primo posto #CanYamanTUD… - PatyCanDem2 : RT @LuminitaPoenaru: Ragazze fatevi sentire portiamo il nostro raggio di sole al posto che si merita ovvero al primo posto #CanYamanTUD… - Nati35350684 : RT @LuminitaPoenaru: Ragazze fatevi sentire portiamo il nostro raggio di sole al posto che si merita ovvero al primo posto #CanYamanTUD… -