Un mondo sospeso: letti rotondi e vasche a forma di cuore in idilliaci resort, i Monti Poconos da “Capitale delle Lune di Miele” a luogo dell’abbandono [FOTO] (Di martedì 28 luglio 2020) Che sia il mistero di una stanza vuota o la bellezza di un edificio sopraffatto dalla natura, c’è qualcosa di affascinante nel trovare un posto abbandonato. Aggiungere, poi, la storia che lo ha portato in quelle condizioni, rende il tutto ancora più interessante. Infatti, sebbene si presentino vuoti e tetri, questi posti sono pieni di ricordi reali, preservati in pareti decadenti, dipinti rovinati o stanze piene di polvere. Dagli aeroporti ai teatri, dagli ospedali agli hotel, sono tanti i posti del mondo che dallo splendore sono passati all’abbandono. Tra questi, ci sono i resort abbandonati dei Monti Poconos. Nelle colline tondeggianti della Pennsylvania orientale, è stato riscritto il romanticismo moderno. Per quasi 20 anni, i resort annidati nei ... Leggi su meteoweb.eu

Romaxroma1 : RT @Valeriaporca371: Causa virus che gira nel mondo ho sospeso viaggi,incontri e cam in tutta italia. Per ora solo video e foto con ric. Po… - grandefede81 : @Ares5_5 Il numero dei morti in Italia rapportato alla popolazione è nettamente peggiore rispetto a quello degli al… - marziaep : RT @GianlucaForesi: Ho atteso che il rumore ruvido del mondo sgocciolasse dentro dentro di me come una pioggia stanca. Mi sono illuso che q… - GianlucaForesi : Ho atteso che il rumore ruvido del mondo sgocciolasse dentro dentro di me come una pioggia stanca. Mi sono illuso c… - RobertoRenga : @ViolaXenia Tenendo il mondo con il fiato sospeso. -

Ultime Notizie dalla rete : mondo sospeso Un mondo sospeso: una chiesa “baciata” dal sole, la “perla di Zeliszów” abbandonata dopo la II G ... Meteo Web Hollywood 1919: il cinema non parlava ancora ma portava già la mascherina

Siamo nell’età dell’oro dei film muti, nel 1919. La California è agli inizi di quella che fu poi chiamata Hollywood Babylonia: attori come Rudolph Valentino (che aveva giovani fan urlanti, in lacrime) ...

Il manifesto di Drudi: "Energia pura"

Tra il Festival dello Sport di Trento e Aldo Drudi, il legame è ormai qualcosa di radicato e profondo, che va oltre la semplice realizzazione del manifesto ufficiale dell’evento che celebra i campioni ...

Siamo nell’età dell’oro dei film muti, nel 1919. La California è agli inizi di quella che fu poi chiamata Hollywood Babylonia: attori come Rudolph Valentino (che aveva giovani fan urlanti, in lacrime) ...Tra il Festival dello Sport di Trento e Aldo Drudi, il legame è ormai qualcosa di radicato e profondo, che va oltre la semplice realizzazione del manifesto ufficiale dell’evento che celebra i campioni ...