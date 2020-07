"Umiliato e offeso da mesi di lockdown". Bocelli confessa: alla fine ho disobbedito (Di martedì 28 luglio 2020) Il tenore è intervenuto al dibattito al Senato con Salvini sull'emergenza sanitaria: "Ero asintomatico, trattato come un criminale". Il leader della Lega partecipa all'incontro senza mettersi la ... Leggi su quotidiano

repubblica : Bocelli: 'Umiliato e offeso da privazione della libertà durante il lockdown' - HuffPostItalia : Anche Bocelli con i negazionisti del Covid: 'Umiliato e offeso da privazione libertà durante il lockdown' (VIDEO) - LegaSalvini : “Umiliato e offeso dal lockdown”, Bocelli al Senato sul Covid-19 - Deanna_TK : RT @catlatorre: #Bocelli: 'Umiliato e offeso da privazione di libertà durante il lockdown. Non conosco nessuno sia andato in terapia intens… - loureiro1966 : RT @ErmannoKilgore: Pensate ai morti, e quelli intubati per settimane come un mio amico che ha perso 20 kg e non era neanche in grado di mu… -