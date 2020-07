“Umiliato e offeso da mesi di lockdown”: Andrea Bocelli ha disobbedito aldivieto di uscire (Di martedì 28 luglio 2020) Bocelli e le parole choc contro la pandemia da Coronavirus Andrea Bocelli si sente umiliato ed offeso. Parole che hanno scatenato il putiferio sul web trovandosi contro gran parte degli utenti. Il noto cantante lirico che ne è uscito vittorioso dalla battaglia con il Covid-19, si è proclamato a grande sorpresa disubbidiente alle regole imposte dal Governo nazionale. Presente al convegno Coronavirus in Italia, un evento organizzato da Vittorio Sgarbi e Armando Siri, l’artista ha dichiarato di aver violato la quarantena. Ma non è finita qui, infatti, ha gridato a gran voce il suo sdegno per le restrizioni vissute da marzo sino a maggio. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha detto. Il cantante lirico non ha rispettato la quarantena Presente al convegno nazionale per il Covid-19, ... Leggi su kontrokultura

beppesevergnini : Caro #Bocelli, lei non è stato frainteso. Ha partecipato al convegno sbagliato dicendo cose sbagliate nel modo e n… - repubblica : Bocelli: 'Umiliato e offeso da privazione della libertà durante il lockdown' - HuffPostItalia : Anche Bocelli con i negazionisti del Covid: 'Umiliato e offeso da privazione libertà durante il lockdown' (VIDEO) - bluescobalto : RT @beppesevergnini: Caro #Bocelli, lei non è stato frainteso. Ha partecipato al convegno sbagliato dicendo cose sbagliate nel modo e nel… - blusewillis : RT @mdp70: 'Mi sono sentito umiliato e offeso perché non potevo uscire di casa'. Io invece avevo il cuore a pezzi trasportando in ambulanza… -

