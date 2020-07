UFFICIALE | Real Madrid, trovato un giocatore positivo al Coronavirus: subito messo in quarantena. Il comunicato (Di martedì 28 luglio 2020) Un giocatore del Real Madrid è positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo lo stesso club spagnolo che si è subito cautelata, mettendolo in quarantena. Il Coronavirus, purtroppo, non è ancora stato debellato, ma, anzi, continua tutt'oggi a infettare milioni di persone. Tra queste, ovviamente, ci sono anche personaggi del mondo dello sport e, più in particolare, del calcio. Appena tre giorni fa, infatti, la leggenda del Barcellona, Xavi, ha comunicato via social la sua positività al tampone. Quello... Leggi su 90min

Fprime86 : RT @cmdotcom: #RealMadrid, UFFICIALE: #MarianoDiaz positivo al #Covid19, è in quarantena - sportli26181512 : Real Madrid, UFFICIALE: Mariano positivo al Covid-19, è in quarantena: L'indiscrezione circolata in mattinata sui m… - cmdotcom : #RealMadrid, UFFICIALE: #MarianoDiaz positivo al #Covid19, è in quarantena - GoalSicilia : #UFFICIALE - #RealSiracusaBelvedere: preso un centrocampista d'esperienza - real_puie : Così un ufficiale dei servizi segreti sovietici salvò Cracovia dalla distruzione - Russia Beyond - Italia -