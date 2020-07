UFFICIALE – Atalanta-Inter si giocherà sabato 1 agosto: orario e diretta TV (Di martedì 28 luglio 2020) Ufficializzata la data di Atalanta-Inter, ultima giornata della Serie A 2019/2020 Attraverso un comunicato la Lega Serie A ha comunicato il programma dell’ultima giornata della Serie A 2019/2020 tra cui il match tra Atalanta e Inter. Il match tutto nerazzurro è stato programmato per sabato 1 agosto con calcio di inizio alle ore 20:45. Il match, inoltre, sarà trasmesso su DAZN. Ecco il programma completo dell’ultima giornata: 1 agostoBrescia-Sampdoria (ore 18:00)Atalanta-Inter (ore 20:45)Juventus-RomaMilan-CagliariNapoli-Lazio 2 agostoSpal-Fiorentina (ore 18:00)Bologna-Torino (ore 20:45)Genoa-VeronaLecce-ParmaSassuolo-Udinese L'articolo UFFICIALE – ... Leggi su intermagazine

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti gli orari e la programmazione della trentottesima e ultima giornata di Serie A 2019/2020. Ad aprire le danze sarà Brescia-Sampdoria, in ...