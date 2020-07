UFC 255: torna Khabib Nurmagomedov (Di martedì 28 luglio 2020) ! Il presidente dell’UFC Dana White annuncia il ritorno del forte fighter daghestano per l’atteso incontro di unificazione del titolo pesi leggeri. Dunque, come previsto, il suo ritorno non avverrà a UFC 253 del 19 settembre (che molto probabilmente vedrà in palio la cintura pesi medi tra Israel Adesanya e Paulo Costa). Infatti, a seguito della recente scomparsa del padre, era difficilmente ipotizzabile un ritorno così precoce. Khabib tornerà dunque il prossimo 24 ottobre per difendere il titolo pesi leggeri dall’assalto del campione ad interim Justin Gaethje. Quest’annuncio è sicuramente molto importante dal punto di vista sportivo, ma non solo. Infatti mette definitivamente a tacere tutti i dubbi e i timori legati ad un possibile addio al mondo delle mma da parte del campione. Inoltre ... Leggi su sport.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : UFC 255 UFC 255: torna Khabib Nurmagomedov Periodico Daily - Notizie