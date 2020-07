UEFA, Christillin: «Barcellona Napoli? Due ipotesi senza Camp Nou» (Di martedì 28 luglio 2020) Evelina Christillin, membro dell’UEFA, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della sfida tra Barcellona e Napoli Evelina Christillin, membro dell’UEFA, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della sfida tra Barcellona e Napoli. «Guimaraes e Oporto sono un piano B studiato già da tempo, sono una soluzione che è stata pensata per situazioni difficili. Per il momento la decisione rimane quella di giocare al Camp Nou. Non conosco la deadline, i membri UEFA devono prendere la decisione, si sa già qual è il piano B, quindi Ceferin, Marchetti, Uva e gli altri prenderanno una decisione alla luce di ciò che gli dirà il Governo spagnolo. La ... Leggi su calcionews24

