Ubisoft era al lavoro su un RPG fantasy medievale cancellato da un ex dirigente della compagnia (Di martedì 28 luglio 2020) Il veterano di BioWare, Mike Laidlaw, che è stato una forza creativa cruciale dietro il franchise di Dragon Age per diversi anni durante il suo periodo nello studio canadese, è entrato in Ubisoft alla fine del 2018. Per un po' stava lavorando a un progetto non ancora annunciato, prima di lasciare la compagnia francese poco più di un anno dopo. Ora, grazie a un nuovo report di Jason Schreier di Bloomberg, scopriamo a cosa stava lavorando lo sviluppatore. Secondo il report, Laidlaw stava sviluppando un nuovo gioco di ruolo fantasy medievale basato su Re Artù e sui cavalieri della sua tavola rotonda in un "mondo fantasy con spade e stregoneria pieno di cavalieri e leggende". Il progetto, nome in codice Avalon, aveva elementi cooperativi simili alla serie Monster ... Leggi su eurogamer

