Twitter rimuove un video di Trump sull’inutilità delle mascherine: blocco di 12 ore (Di martedì 28 luglio 2020) Twitter ha rimosso un video pubblicato sul profilo di Donald Trump contenente le opinioni di alcuni medici sull’inutilità dell’uso delle mascherine per prevenire la diffusione del coronavirus. Ma non solo: il profilo Twitter del presidente statunitense è stato anche ‘sanzionato’ dal popolare social network e alcune funzionalità, inclusa la possibilità di twittare, saranno limitate per 12 ore. Leggi su sportface

pinopigna4 : Bugliano dá cittadinanza onoraria a #bocelli. La Padania ci crede e poi rimuove l'informazione. Non c'è la possono… - paoloigna1 : RT @scandura: 'Tutti assistono - ma nessuno delle forze dell’ordine in servizio sul posto rimuove anche con la forza - la corda di Angela M… - LucianaCiolfi : RT @scandura: 'Tutti assistono - ma nessuno delle forze dell’ordine in servizio sul posto rimuove anche con la forza - la corda di Angela M… - 3dog8 : RT @scandura: 'Tutti assistono - ma nessuno delle forze dell’ordine in servizio sul posto rimuove anche con la forza - la corda di Angela M… - ViAle54 : RT @scandura: 'Tutti assistono - ma nessuno delle forze dell’ordine in servizio sul posto rimuove anche con la forza - la corda di Angela M… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter rimuove Twitter rimuove video del figlio del presidente Donald Trump Rai News Twitter: e' di nuovo scontro con Trump, bloccato l'account del figlio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 28 lug - Twitter ha rimosso un tweet ritwittato dal presidente Donald Trump in cui si affermava che era disponibile una cura per il coronavirus. Nella tarda ...

Twitter rimuove video del figlio del presidente Donald Trump

False informazioni sul coronavirus, è la motivazione diffusa dalla piattaforma. Lo stesso presidente rilancia parti del contenuto ai suoi follower Condividi 28 luglio 2020 Twitter ha rimosso un video ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 28 lug - Twitter ha rimosso un tweet ritwittato dal presidente Donald Trump in cui si affermava che era disponibile una cura per il coronavirus. Nella tarda ...False informazioni sul coronavirus, è la motivazione diffusa dalla piattaforma. Lo stesso presidente rilancia parti del contenuto ai suoi follower Condividi 28 luglio 2020 Twitter ha rimosso un video ...