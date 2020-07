Twitter limita il profilo di Donald Trump Junior: ha postato informazioni false sul Covid-19 (Di martedì 28 luglio 2020) Twitter ha limitato temporaneamente alcune funzioni del profilo di Donald Trump Junior perché ha pubblicato "informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose" sul Covid-19 Leggi su it.mashable

ignaziomarino : ?? La pandemia da #Covid19 non si limita a minacciare la vita dei pazienti che contraggono il #virus, o l’economia d… - MashableItalia : Twitter limita il profilo di Donald Trump Junior: ha postato informazioni false sul Covid-19 - BlackDevilSouls : @lelasense @piccolagioy devi aspettare 3 giorni se dopo vari avvisi continui a seguire persone e Twitter ti limita… - gianluigidellac : Diciamo che politicamente Bocelli è fortissimo se si limita a cantare! - cristinamucciol : RT @goldbergvariaz: La libertà ha un costo,regalata non ha valore.Sganciarsi da modelli significa avere coraggio,rischiare di uscire da una… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter limita

Calciomercato.com

Roma, 28 lug. (askanews) – Twitter ha limitato parzialmente la funzionalità dell’account Twitter di Donald Trump jr, figlio maggiore del presidente Usa Donald Trump, dopo la pubblicazione di un video ...Per dodici ore Donald Trump Jr. non potrà scrivere su Twitter. Il suo account è stato infatti bannato dal sito di microblogging per avere fatto disinformazione sul coronavirus e, dunque, per avere vio ...