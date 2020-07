Twitter blocca il profilo di Donald Trump Jr: “Troppe fake news” (Di martedì 28 luglio 2020) Il noto social network Twitter ha annunciato di aver temporaneamente bloccato il profilo di Donald Trump Jr. Twitter ha fatto sapere attraverso un comunicato che il profilo di Donald Trump Jr, figlio del presidente degli Stati Uniti, è temporaneamente bloccato. Il motivo è molto serio: secondo il team del noto social network il delfino di casa Trump ha pubblicato un video pieno di notizie false sul coronavirus. Il blocco del profilo non è definitivo: durerà infatti solo 12 ore purché il figlio del presidente cancelli il video dai suoi canali social. Non è la prima volta che la famiglia Trump finisce nei guai con ... Leggi su bloglive

repubblica : Stati Uniti, Twitter blocca il figlio di Trump: 'Fa disinformazione sul coronavirus'. Video rimosso anche da Fb e Y… - SkyTG24 : Fake news sul virus, Twitter blocca il profilo del figlio di Trump - matteosalvinimi : Mentre il governo blocca la sperimentazione del Taser e pensa di cancellare i Decreti sicurezza che danno più tutel… - avatar1dory : RT @Danilo_Sant65: #Twitter blocca @EricTrump : 'Fa #disinformazione sul #coglionavirus'. rimosso anche da #Fb e #YouTube ( e qualcuno che… - jaribeni : Ma perché non dire la #verità e svestirsi di tante balle e castelletti. Sarebbe molto apprezzato e magari potrebbe… -