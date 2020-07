Twitter blocca il figlio di Trump, Donald Jr.: “Ha fatto disinformazione sul coronavirus” (Di martedì 28 luglio 2020) Per dodici ore Donald Trump Jr. non potrà scrivere su Twitter. Il suo account è stato infatti bannato dal sito di microblogging per avere fatto disinformazione sul coronavirus e, dunque, per avere violato la policy del social. Donald Jr., il figlio maggiore del presidente, ha infatti postato un video in cui alcuni medici parlano dell’uso dell’idrossiclorochina, antimalarico tuttora in corso di sperimentazione nelle cure contro Sars-Cov-2. Twitter gli ha chiesto di cancellare il post col video incriminato in cui – spiega il social media – “si diffondono informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose sul Covid-19“, come l’uso del farmaco citato nel filmato per curare il virus. Ma non è la ... Leggi su ilfattoquotidiano

