Turismo organizzato, l’allarme di Astoi: “Nessuna misura per il comparto” (Di martedì 28 luglio 2020) Agenzie di viaggi e tour operator lanciano l’allarme per il comparto e chiedono misure urgenti. In caso contrario si rischiano licenziamenti di massa, già da settembre. Pier Ezhaya, Consigliere Delegato Astoi. abr/mrv/red <div>Turismo organizzato, l’allarme di Astoi: “Nessuna misura per il comparto”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

