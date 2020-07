Turismo, anno ‘nero’ per il Veneto: “Poche persone al mare, crollano città d’arte e terme” (Di martedì 28 luglio 2020) VENEZIA – Nonostante il 96% degli italiani che questa estate andranno in vacanza resterà in Italia, in Veneto oggi si registra un calo del 20% dei turisti italiani rispetto agli scorsi anni, che si somma ad un crollo del 70% dei turisti stranieri. Lo evidenzia Marco Michielli, presidente regionale di Federalberghi e Confturismo Veneto. E dunque, servono interventi forti per salvare le imprese e i posti di lavoro: prorogare la cassa integrazione fino a fine dicembre, ridurre il cuneo fiscale per le aziende che richiamano in servizio il personale, prolungare le misure sull’Imu e sugli affitti estendendole a tutte le strutture alberghiere”, afferma Michielli. Leggi su dire

