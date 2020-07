Turchia sospende ricerche di gas nell’Egeo: per la Grecia erano attività “illegali”. Ankara: “Ma non eravamo sull’orlo della guerra” (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo giorni di tensione, dove anche la Cancelliera Angela Merkel era intervenuta per invitare mediare tra Grecia e Turchia, Ankara ha annunciato la sospensione delle esplorazioni energetiche per possibili nuove trivellazioni nell’Egeo sudorientale. Le navi turche avevano iniziato ad addentrarsi in territorio greco, in un’area contesa con Atene al largo dell’isola greca di Kastellorizo. La decisione dello stop è stata accolta favorevolmente dal governo greco: il portavoce Stelios Petsas ha descritto l’ultima missione di ricerca come “illegale”, ma ha aggiunto che spera che i due Paesi possano avere colloqui significativi. “Vogliamo avere canali di comunicazione aperti con la Turchia e discutere la questione che affligge le due parti ormai da molti decenni: la delimitazione ... Leggi su ilfattoquotidiano

Speciale energia: Mediterraneo orientale, Turchia potrebbe sospendere esplorazioni in attesa di colloqui con Grecia

Ankara, 28 lug 14:15 - (Agenzia Nova) - Le Forze armate greche erano state messe in Stato di allerta a seguito dall’avvio di una campagna di indagine sismica a sud est dell’isola greca di Castelrosso ...

