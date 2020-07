Tuffi vanvitelliani: beccati sul pedalò nella Casina di Bacoli (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBacoli (Na) – Una signora, con tre bambini, in barba ai divieti di balneazione ha deciso di fare un bagno nel Lago Fusaro di Bacoli, nel Napoletano. Madre denunciata. Con tanto di pedalò e braccioli i bagnanti hanno raggiunto il sito della Casina Vanvitelliana i cui scogli, per l’occasione, sono diventati trampolini per i Tuffi. Grazie alle telecamere di sorveglianza i responsabili sono stati individuati e presto saranno sanzionati. Lo rende noto il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che sui social ha pubblicato anche le foto dei bagnanti in pedalò. “Grazie alle telecamere – racconta il primo cittadino del comune flegreo – siamo riusciti ad “ammirare” tale impresa scellerata. Come premio, è stata ... Leggi su anteprima24

