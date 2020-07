Truffa tra concessionari, auto rubata a Latina finisce a Civitavecchia: denunciato 58enne per ricettazione (Di martedì 28 luglio 2020) E’ stato denunciato dagli agenti del Commissariato di Polizia, diretto da Paolo Guiso, un 58enne italiano per la ricettazione di un’autovettura oggetto di appropriazione indebita denunciata nel 2018 dal titolare di una concessionaria di Latina. Nella mattinata di ieri, un equipaggio delle volanti, nell’ambito dei servizi di vigilanza e controllo del territorio, hanno proceduto al controllo dell’uomo mentre viaggiava a bordo del veicolo. Dal controllo del mezzo in banca dati è emerso che l’auto risultava oggetto di segnalazione per appropriazione indebita con in atto un provvedimento di sequestro dello stesso, a seguito della denuncia presentata nel 2018 dal titolare della concessionaria di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

E’ stato denunciato dagli agenti del Commissariato di Polizia, diretto da Paolo Guiso, un 58enne italiano per la ricettazione di un’autovettura oggetto di appropriazione indebita denunciata nel 2018 d ...

