Trovato morto in casa il 20enne della ‘famiglia bene’. Accertata la causa del decesso (Di martedì 28 luglio 2020) Il corpo di un giovane di soli 20 anni è stato rinvenuto all’interno della propria abitazione. Il giovane in questione è il rampollo di una famiglia molto potente, il cui padre, imprenditore, è un volto noto, una vera e propria celebrità. Le cause del decesso risultano ancora parecchio criptiche, anche se però qualche particolare emerso sembra destare non poche preoccupazione. L’inchiesta è stata prorogata dagli inquirenti fino al 24 settembre 2020. Ma seguiamo insieme l’andamento dei fatti e soprattutto scopriamo la celebre identità della vittima. (Continua dopo le foto) La vittima 20enne si chiama Louis Lyttle ed è il figlio di John Lyttle, direttore generale di Boohoo. Boohoo è un sito web di e-commerce che si occupa principalmente di ... Leggi su caffeinamagazine

ottopagine : Trovato morto in casa: choc a Montella #Montella - bassairpinia : MONTELLA. Uomo non risponde ai ripetuti richiami, trovato morto in casa dai Vigii. - - wam_the : Uomo di 58 anni trovato cadavere nella sua abitazione a Montella - PalermoToday : I vicini non lo vedono da giorni e chiamano la polizia, uomo trovato morto in casa - LCafeinter : RT @GagliardoneS: La comunità Rom a Roma potrà trovare case in affitto a spese del comune. Roberto sapete chi è? Un 55enne che dormiva in… -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato morto La madre va a chiamarlo, lui non risponde: 34enne trovato morto nel letto Cronache Maceratesi Ma per chi? In 4 a giudizio

La Procura di Como ha chiuso il cerchio attorno alla morte di Zyber Curri, operaio edile kosovaro di 48 anni, residente a Edolo (Brescia) che il 12 dicembre del 2018 ha lasciato una moglie e quattro f ...

La madre va a chiamarlo, lui non risponde:

La madre prova a svegliarlo, ma lui non dà segni di vita. E’ stato trovato morto nel suo letto Manuel Bacchiocchi, 34 anni, residente con la mamma Lina e il papà Luciano a Chiarino di Recanati. La tra ...

La Procura di Como ha chiuso il cerchio attorno alla morte di Zyber Curri, operaio edile kosovaro di 48 anni, residente a Edolo (Brescia) che il 12 dicembre del 2018 ha lasciato una moglie e quattro f ...La madre prova a svegliarlo, ma lui non dà segni di vita. E’ stato trovato morto nel suo letto Manuel Bacchiocchi, 34 anni, residente con la mamma Lina e il papà Luciano a Chiarino di Recanati. La tra ...