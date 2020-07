Trapani, ‘delegato’ un tifoso per ringraziare la squadra dopo il blitz a Perugia [FOTO] (Di martedì 28 luglio 2020) Il Trapani crede ancora alla salvezza e si giocherà tutto nell’ultima giornata del campionato di Serie B. Grande vittoria in rimonta nell’ultimo match, è stato sbancato il campo del Perugia con il risultato di 1-2 grazie ad un gol in pieno recupero di Luperini. Adesso la testa è già alla prossima gara contro il Crotone, con chance di mantenere ancora la categoria, possibilità che sembrava lontanissima solo qualche settimana fa. Nel frattempo è da registrare un episodio positivo. I tifosi hanno voluto evitare assembramenti, ma hanno mandato comunque un messaggio. Al rientro, in piena notte, la squadra è stata accolta da un tifoso che con emozione sventolava la bandiera. Un ‘delegato’ a nome degli altri supporter. La FOTO ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Trapani, 'delegato' un tifoso per ringraziare la squadra dopo il blitz a Perugia [FOTO] - -

Ultime Notizie dalla rete : Trapani ‘delegato’