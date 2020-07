Tragedia in Sardegna, padovana precipita dalla scogliera e muore davanti alla figlia (Di martedì 28 luglio 2020) Una donna è morta a Porto Palmas , frazione balneare di Sassari, dopo essere precipitata dalla scogliera sulla spiaggia. La vittima, Maria Paola Ghisu , 59 anni, originaria di Palmadula ma da anni ... Leggi su leggo

infoitinterno : Tragedia in Sardegna, padovana precipita dalla scogliera e muore davanti alla figlia - LinaVadal : RT @leggoit: Tragedia in Sardegna, padovana precipita dalla scogliera e muore davanti alla figlia - Mariquita_la1a : RT @leggoit: Tragedia in Sardegna, padovana precipita dalla scogliera e muore davanti alla figlia - leggoit : Tragedia in Sardegna, padovana precipita dalla scogliera e muore davanti alla figlia - Gazzettino : Tragedia in Sardegna, padovana precipita dalla scogliera e muore -