Tragedia a Vittoria: dopo Eliana, muore anche il fidanzatino Filippo Calvo (Di martedì 28 luglio 2020) Nel grave incidente di ieri, a Vittoria, era morta sul colpo la giovanissima Eliana Denaro, ragazza di soli 17 anni: oggi però se n’è andato anche il fidanzatino Filippo Calvo, dopo un giorno di agonia passato in ospedale. Se ne è andato anche Filippo Calvo, fidanzato della 17enne Eliana Denaro. Lo scorso 27 luglio i … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

