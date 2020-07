Tragedia a Campoleone: si sente male e chiama i soccorsi, ma subito dopo muore (Di martedì 28 luglio 2020) Tragedia nella serata di ieri ad Aprilia, in zona Campoleone, dove un uomo è deceduto in casa in seguito ad un grave malore. Nonostante il rapido intervento di un’ambulanza e dell’elisoccorso del 118, non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei sanitari, infatti, l’uomo era già morto e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Aprilia per le indagini del caso. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

