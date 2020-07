Totti, quando esce la serie tv del Capitano (Di martedì 28 luglio 2020) La serie dedicata a Francesco Totti è tra le novità Sky Original annunciate per la prossima stagione. Il titolo, ancora, provvisorio, è Speravo de morì prima, ormai celebre striscione dedicato al Capitano esposto all'Olimpico il giorno del suo addio al calcio, il 28 maggio 2017. Scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu, la serie è tratta dal libro Un Capitano (Rizzoli Libri S.p.A., 2018) di Francesco Totti e Paolo Condò, mentre la regia è affidata a Luca Ribuoli (La mafia uccide solo d’estate). Prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Kwaï, la serie Speravo de morì prima - La ... Leggi su gqitalia

franceccobass : @manuela_orazi Avevo due followers quando mi ha bloccato...DDR era tutto rasato....e Totti ce provava con Ilary!???????????????????????? - Popopozau : @DiegoASR86 Storia già vista, Totti, DDR, Florenzi, Dzeko, andando più indietro anche Giannini, è la stupidità del… - AndreaSSlazio82 : @ValerioCassetta ma come quando la vinse @Totti non contava un cazzo come i piazzamenti in champions - Fab_Couto : È proprio il tipo di articoli che facevano quando Totti era in lizza per la Scarpa d’Oro e Higuain per il record di… - Guglielmo_Totti : @francescatotolo Eh no. Ora ve li farei entrare tutti a migliaia fino a quando l'ultimo ACCOGLIONE non ne avrà la nausea -

Ultime Notizie dalla rete : Totti quando Totti, quando esce la serie tv del Capitano (e cosa sappiamo a oggi) GQ Italia Giocatori, marcatori, finalisti e vincitori più vecchi della Champions League

I calciatori italiani dominano le nostre classifiche dei veterani che hanno raggiunto grandi traguardi in UEFA Champions League. A detenere i primati di calciatore più vecchio, marcatore più vecchio, ...

Ognì maledetto lunedì – Gridiamo al complotto contro i poteri forti!

Buongiorno cari amici lettori e benv… fa troppo caldo, tanto sapete già tutto. Questa settimana gridiamo al complotto contro i poteri forti che lunedì hanno dichiarato che non verrà consegnato il Pall ...

I calciatori italiani dominano le nostre classifiche dei veterani che hanno raggiunto grandi traguardi in UEFA Champions League. A detenere i primati di calciatore più vecchio, marcatore più vecchio, ...Buongiorno cari amici lettori e benv… fa troppo caldo, tanto sapete già tutto. Questa settimana gridiamo al complotto contro i poteri forti che lunedì hanno dichiarato che non verrà consegnato il Pall ...