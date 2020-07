Toti: ‘Questo è lo spirito di Genova, capacità di lavorare insieme ad obiettivo’ (Di martedì 28 luglio 2020) Genova, 27 lug.(Adnkronos) – “Secondo me qua è stata fatta un’impresa straordinaria, e non è il ‘modello-Genova’, è lo spirito di Genova, perché non è stato solo un modello, non sono solamente le regole, le gare d’appalto, è la capacità tante persone di lavorare insieme e di credere ad un obiettivo. Ed è quello che ha fatto differenza. Non c’è stato nessun genovese che ha creduto non fosse possibile, questo ha permesso a tante persone capaci di farcela”. Così il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, questa sera intervenendo sul palco della serata dal titolo ‘Il nuovo ponte di Genova-costruire il futuro’, il ... Leggi su calcioweb.eu

