Torvaianica, ancora un incendio nel deposito di legnaia: una settimana fa le fiamme avevano divorato vegetazione e cataste di legna (FOTO) (Di martedì 28 luglio 2020) ancora un incendio a Torvaianica – scoppiato intorno alle 9:40 – all’altezza di via Gubbio, all’angolo con via Foligno, proprio all’ingresso del centro abitato. A fuoco un deposito di legnaia proprio nello stesso punto dove la settimana scorsa, lunedì 20 luglio, era divampato un devastante incendio. In fiamme centinaia di cataste di legna, alcuni manufatti edili in legno e cemento e molta vegetazione. Sul posto questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno ritenuto opportuno sbancare la catasta di legname per evitare ulteriori rischi di incendio. Sono intervenuti per domare le ... Leggi su ilcorrieredellacitta

