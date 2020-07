Torture nel carcere di Torino: rimossi direttore ed capo della polizia penitenziaria (Di martedì 28 luglio 2020) Le misure disciplinari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dopo la chiusura delle indagini sulle presunte violenze ai danni dei detenuti Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : Torture nel Blog | Migranti, abusi e torture nelle rotte verso la Libia (Unhcr) - Alley Oop Alley Oop Torture al carcere di Torino, il direttore sapeva : “Troppi abusi”

TORINO. «La coercizione all’interno del carcere c’è sempre stata ma abusiva e non tracciata». C’è un’intercettazione tra le centinaia di atti dell’inchiesta sulle torture all’interno del carcere che i ...

“Io, torturato dai carabinieri di Piacenza”/ “Vivo nel terrore che mi uccidano”

tra i carabinieri di Piacenza finiti nel mirino delle autorità per torture, arresti illegali, estorsione, spaccio e altre illegalità. Il 26enne ha ripercorso la sua terribile esperienza ai microfoni ...

