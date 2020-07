Torre Annunziata non è più Covid-free: registrato nuovo positivo (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Non è più Covid-free il comune di Torre Annunziata che dal 13 giugno scorso non aveva più registrato casi positivi. Il contagiato è un uomo di 71 anni asintomatico già sottoposto al regime di quarantena presso la propria abitazione. Al caso di Torre Annunziata si aggiungono anche i cinque positivi di Pozzuoli e i quattro di Massa Lubrense registrati oggi. L'articolo Torre Annunziata non è più Covid-free: registrato nuovo positivo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

