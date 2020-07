Torino, violenze in carcere: rimossi il direttore e il comandante della penitenziaria accusati di aver coperto gli episodi (Di martedì 28 luglio 2020) Entrambi sono accusati di favoreggiamento, il direttore anche di omessa denuncia. Figurano tra i 25 indagati nell’inchiesta del pm Francesco Pelosi: secondo chi indaga, hanno sempre coperto gli episodi di violenza – in alcuni casi è contestata la tortura – ai danni dei detenuti del carcere Lorusso-Cutugno. Per questo il direttore dell’istituto di Torino, Domenico Minervini, e il comandante della polizia penitenziaria, Giovanni Battista Alberotanza, sono stati rimossi dal loro incarico. Il provvedimento è del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) per motivi di opportunità, dopo che la procura di Torino ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

