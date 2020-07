Torino-Roma, Longo in conferenza: “Abbiamo tifosi passionali: handicap senza di loro” (Di martedì 28 luglio 2020) Moreno Longo, tecnico del Torino ha parlato ai microfoni di Torino Channel alla vigilia della sfida contro la Roma: “Non poter allenare nel quotidiano è di grande difficoltà, così come giocare a porte chiuse: è un handicap non poter contare sui tifosi, specialmente sulla nostra gente che è molto passionale“. Di seguito le dichiarazioni complete del tecnico granata. SULLA RIPRESA – “Me l’aspettavo così dura, la stanchezza fisica e mentale si accumula e mantenere alta la concentrazione è stato probante. La capacità di adattamento è stata di aiuto, alla fine chi si adattava meglio ne traeva i benefici migliori”. SUGLI ULTIMI MATCH – “Dobbiamo affrontare le ultime due gare nel ... Leggi su sportface

UnibetFrance : ?? CR7 depuis décembre en Serie A ???? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? Roma ? Parme ?? Naples ? Fi… - Inter_en : ???? | SANCHEZ ?? Sassuolo ??? ?? Brescia ??????? ?? Torino ?????? ?? SPAL ???? ?? Roma ??? ?? Genoa ? A ?????? contribution since… - jc7officiel : RT @CR7_inside: ?????? CR7 scored vs all the teams he has faced except Inter... ??INTER ???? ATALANTA ?????? LAZIO ?? ROMA ?? MILAN ???? NAPOL… - Claudio_Giack : La #Roma ormai, più che la prima squadra della capitale é diventata la seconda squadra di #Torino...che amarezza, c… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Longo contro la Roma non vuole steccare: 'Serve il 110%' -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Roma Torino-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Torino-Roma, Longo in conferenza: “Abbiamo tifosi passionali: handicap senza di loro”

Moreno Longo, tecnico del Torino ha parlato ai microfoni di Torino Channel alla vigilia della sfida contro la Roma: “Non poter allenare nel quotidiano è di grande difficoltà, così come giocare a porte ...

Torino-Roma, Fonseca: "Stiamo stanchi ma motivati, Pellegrini non si allenerà con noi"

Un successo permetterebbe alla Roma di blindare il quinto posto, un obiettivo a cui Paulo Fonseca tiene particolarmente e per questo non ha intenzione di fare troppi esperimenti nella sfida contro il ...

Moreno Longo, tecnico del Torino ha parlato ai microfoni di Torino Channel alla vigilia della sfida contro la Roma: “Non poter allenare nel quotidiano è di grande difficoltà, così come giocare a porte ...Un successo permetterebbe alla Roma di blindare il quinto posto, un obiettivo a cui Paulo Fonseca tiene particolarmente e per questo non ha intenzione di fare troppi esperimenti nella sfida contro il ...