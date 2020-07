Torino-Roma, i convocati da Fonseca: assenti Mirante e Pellegrini (Di martedì 28 luglio 2020) La lista dei giocatori convocati da Paulo Fonseca per Torino-Roma, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2019/2020. I capitolini non avranno ovviamente a disposizione Lorenzo Pellegrini causa frattura al setto nasale, mentre Mirante non ha recuperato il fastidio al polpaccio. Il mister dei giallorossi ha diramato la lista dei 29 giocatori che prenderanno parte al match dell’Olimpico, in programma mercoledì 29 luglio marzo con fischio d’inizio alle ore 21:45. Questo l’elenco completo: PORTIERI: Pau Lopez, Daniel Fuzato, Matteo Cardinali DIFENSORI: Davide Zappacosta, Juan Jesus, Chris Smalling, Aleksandar Kolarov, Mert Cetin, Davide Santon, Federico Fazio, Gianluca Mancini, Bruno Peres, Leonardo Spinazzola, Roger Ibanez, Riccardo ... Leggi su sportface

