Torino-Roma (29 luglio ore 21:45): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 28 luglio 2020) La Roma è a un passo dal quinto posto che permette di evitare i preliminari di Europa League (qui approfondimenti e scenari che comprendono le coppe europee di agosto) e con quattro punti di vantaggio sul Milan le basta una vittoria nelle ultime due giornate per raggiungere l’obiettivo. Preziosa è stata la vittoria contro la … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

NOTIZIE AS ROMA GIALLOROSSI RIMANGONO A TORINO – Doppia sfida torinese per la compagine di Paulo Fonseca: domani sera contro il Torino, sabato sera contro la Juventus, entrambe le sfide saranno disput ...Botta e risposta tra squadre nerazzurre, impegnate per la conquista del secondo posto. L’Atalanta ha vinto in rimonta a Parma per 2-1. Di Kulusevski il vantaggio degli emiliani, mentre Malinovskyi e i ...