Torino, lo “sceicco” Urbano Cairo: il patron scherza sul club in vendita (FOTO) (Di martedì 28 luglio 2020) Urbano Cairo ha fatto sua la caricatura apparsa poche ore fa su uno dei siti vicini alla tifoseria granata, Il Toro siamo noi. Il presidente ha pubblicato il FOTOmontaggio che lo trasforma in uno sceicco arabo sul suo profilo Instagram. Dimostrando così allo stesso tempo grande attenzione al mondo social che ruota attorno al suo club e anche la capacità di accogliere col sorriso sulle labbra le iniziative goliardiche. I tifosi sognano quindi altri investimenti sul mercato: in effetti il direttore tecnico Vagnati è al lavoro già da qualche tempo per disegnare la nuova squadra, che sarà certamente potenziata alla luce della insoddisfacente stagione giunta ormai alle battute finali. Leggi su sportface

Gazzetta_it : Torino in vendita? #Cairo ci scherza su e diventa uno sceicco... - teo_acm : RT @sportface2016: #Torino Urbano #Cairo posta sui social un fotomontaggio con turbante e occhiali - sportface2016 : #Torino Urbano #Cairo posta sui social un fotomontaggio con turbante e occhiali - FApor_elmundo : RT @Gazzetta_it: Torino in vendita? #Cairo ci scherza su e diventa uno sceicco... - sportli26181512 : Torino in vendita? Cairo ci scherza su e diventa uno sceicco...: Torino in vendita? Cairo ci scherza su e diventa u… -

