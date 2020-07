TMW - Everton, accantonata l'ipotesi Napoli: è vicino ad un club portoghese (Di martedì 28 luglio 2020) L'esterno offensivo del Gremio Everton Soares, finito nel mirino del Napoli, si allontana dalla Serie A. A riferirlo è la redazione di TMW, secondo cui il Benfica è il club più vicino all'ala brasiliana. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : TMW Everton

TUTTO mercato WEB

LE CIFRE - Come riporta Calciomercato.com, il brasiliano sarebbe al capolinea della sua avventura all’ombra del Vesuvio, e una delle due destinazioni possibili, oltre all’Everton, sarebbe la Torino ...Le difficoltà per arrivare a Gabriel Magalhaes del Lille restano, sebbene sia il primo obiettivo per la difesa del Napoli del futuro. Sfida a Everton e Leicester per il centrale brasiliano, così il ds ...