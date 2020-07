Tivoli, scappa dal ristorante senza pagare il conto: si ferisce e dopo le cure in ospedale muore (Di martedì 28 luglio 2020) Una serata maledetta in un ristorante, il conto non pagato e la fuga. E’ la storia di Giuliano, morto a 23 anni: era a cena con gli amici, ha deciso di non pagare il conto nel locale dove era stato ma scappando, si è ferito in modo mortale. La famiglia del giovane però vuole andare a fondo perchè il ragazzo, pare non avesse riportato ferite mortali tanto che, in ospedale, non lo hanno neppure ricoverato la notte dei fatti, ma lo hanno dimesso dopo le prime cure. GIULIANO MORTO PER SETTICEMIA: ERA scappaTO senza pagare IL conto È morto per una setticemia fulminante alla gamba destra Giuliano Bergamini, ventitré anni, feritosi mentre ... Leggi su ultimenotizieflash

