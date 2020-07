Tiene il cane legato ad una catena senza cibo e acqua, proprietario condannato a pagare una sanzione di 9.000 euro. Earth: ‘C’è bisogno di una legge più severa’ (Di martedì 28 luglio 2020) E’ di oggi la notizia della sentenza di condanna emessa a carico del 50 enne residente a Licata, comune in provincia di Agrigento accusato di maltrattamento di animali. I fatti di cui l’uomo proprietario di un cane è accusato, risalgono al 8 marzo scorso, quando i Carabinieri su segnalazione dei vicini di casa che avevano notato il cane in uno stato di sofferenza, hanno effettuato un controllo all’interno dell’abitazione dove l’uomo risiedeva. Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto il cane tenuto dal proprietario, senza cibo ne acqua, in condizioni di sporcizia e legato ad una catena che gli impediva perfino di sdraiarsi. La pena prevista secondo il codice penale per il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Il Gip del Tribunale di Agrigento ha condannato, con l’accusa di maltrattamenti di animali, Angelo Vella, 56 anni, di Licata (difeso dall’avvocato Fabio Inglima Modica). Accolto il decreto penale di c ...

