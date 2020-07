Thierry Bollorè è il nuovo CEO di Jaguar Land Rover (Di martedì 28 luglio 2020) Thierry Bollorè è stato nominato CEO di Jaguar Land Rover, con decorrenza 10 settembre 2020. Ad annunciarlo Natarajan Chandrasekaran, Chairman di Tata Sons, Tata Motors e Jaguar Land Rover. “Sono lieto di porgere a Thierry il benvenuto in Jaguar Land Rover. Imprenditore e leader affermato a livello mondiale, esperto nella realizzazione di trasformazioni complesse, Thierry porterà tutta la sua esperienza in uno dei ruoli più rispettati del mondo automobilistico” ha dichiarato Chandrasekaran. Bollorè vanta una grande esperienza nel settore automotive, avendo recentemente ricoperto il ruolo di CEO in Renault, ed in precedenza posizioni di ... Leggi su ildenaro

bizcommunityit : Thierry Bollore e il nuovo CEO di Jaguar Land Rover #CEO - uomoemanager : Grande novità in casa Jaguar Land Rover: ecco chi è il nuovo CEO - Italpress : Thierry Bollorè è il nuovo CEO di Jaguar Land Rover - giannettimarco : RT @quattroruote: Gruppo #Jaguar #LandRover: Thierry #Bolloré è il nuovo amministratore delegato ------> - chevida : RT @quattroruote: Gruppo #Jaguar #LandRover: Thierry #Bolloré è il nuovo amministratore delegato ------> -