The Witcher – Blood Origin è il prequel della serie fantasy (Di martedì 28 luglio 2020) The Witcher E' tempo di tornare alle Origini. Si intitola The Witcher: Blood Origin, il prequel del fantasy tratto dai libri di Andrzej Sapkowski a cui Netflix sta lavorando. La serie racconterà la nascita e lo sviluppo della civiltà elfica prima della sua caduta, arrivando a narrare la storia del primissimo 'Witcher'. The Witcher: Blood Origin sarà diviso in sei parti e girato nel Regno Unito, mentre non è ancora trapelato nulla sul cast che darà corpo ai protagonisti del racconto. Ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo di The Witcher, questo spin-off ...

