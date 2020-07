The Divergent Series: Allegiant, ecco perché Kate Winslet non è nel film (Di martedì 28 luglio 2020) Kate Winslet voleva riprendere il ruolo di Janine in The Divergent Series: Allegiant, così costrinse i suoi agenti a contattare i produttori del film. Kate Winslet era così desiderosa di recitare in The Divergent Series: Allegiant, anche sotto forma di flashback o simulazione, che ha costretto i suoi agenti a mettersi in contatto con i produttori della pellicola affinché capissero quanto l'attrice fosse effettivamente interessata al ruolo. Tuttavia sono stati proprio i produttori, e non il regista del film, a rifiutare l'opportunità di avere la Winslet nel cast per motivi di tempo e vincoli della trama. Durante un'intervista l'attrice inglese ... Leggi su movieplayer

